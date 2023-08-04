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Spor

Cimbom'a bir yıldız daha! Locatelli, Galatasaraya'a önerildi

Transfer çalışmalarına başarılı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasray'a orta saha için transfer önerisi geldi. Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli, menajerler tarafından sarı kırmızılı ekibe tavsiye edildi. İşte detaylar...

4 Ağustos 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Cimbom'a bir yıldız daha! Locatelli, Galatasaraya'a önerildi
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Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.

LOCATELLI ÖNERİSİ

Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

MALİYETİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Orta saha için birden fazla adayla temaslarına devam eden Galatasaray, bu öneri sonrası 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini değerlendirmeye başladı.

MAAŞI BELİRLEYİCİ

Galatasaray, maaş şartlarının uyması durumudan Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor.

MANUEL LOCATELLI KİMDİR?

Atalnta altyapısında yetişen Locatelli, kariyerinde Milan, Sassuolo ve Juventus formaları giydi.

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