Cim-Bom’a dünya yıldızı

Star Spor 21.12.2019 00:38 - Güncelleme: 21.12.2019 00:38

ŞAMPİYONLAR Ligi’ne havlu atan Süper Lig’de beklentilerin çok gerisinde kalan Galatasaray, Ocak’taki ara transferde kadrosunu takviye etmek için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminden beri hiçbir takımla anlaşamayan dünyaca ünlü Fransız yıldız Hatem Ben Arfa’nın peşinde.

5 KULÜPLE DAHA GÖRÜŞTÜ

Galatasaraylı kurmayların 32 yaşındaki 10 numaraya 1.5 yıllık teklifte bulundukları ve bu sürede kendisine 4.5 milyon euro (30 milyon TL) ödemeyi önerdikleri Fransız basınında yer aldı. Nantes, Genoa, Le Havre, Espanyol ve Lyon ile de masaya oturan Ben Arfa’nın Cim-Bom’un teklifi üzerine düşünmek için süre istediği ve değerlendirme yapacağı belirtildi.

7 AYDAN BERİ FUTBOLA UZAK

Son olarak 12 Mayıs 2019’da Rennes formasıyla bir maça çıkan ve o tarihten bu yana kendisine kulüp bulamayan Hatem Ben Arfa, Lyon, Marsilya, Newcastle, Nice, Hull City, PSG gibi takımlarda forma giydi. Galatasaray’ın olumlu cevap beklediği Fransız oyun kurucu, kariyeri boyunca 388 resmi maça çıktı, rakip filelere 73 gol bıraktı, 59 da asist yaptı.