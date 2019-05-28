33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0618
  • 6,7955
  • 250.394
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cim-Bom’a Gana aslanı

Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne’yi satmanın planlarını yaparken yerini 21 yaşındaki genç star ile dolduracak. Aslan ayrıca forvet için Balotelli ve Falcao isimlerini de gündeme aldı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’DA transferde öncelik golcüde olacak. Geçen sezon özellikle ilk yarıda santrfor sıkıntısı yaşayan Sarı-Kırmızılı takım bu kez aynı hataya düşmeyecek. İkinci devrede kadroya katılan Diagne’yi en az 13 milyon euroya Arap takımlarına satmayı planmayan Cim-Bom buradan gelecek para ile transfere kaynak oluşturacak.

PRAG 5 MİLYON € İSTEDİ

En az iki iyi golcü hedefleyen Aslan’ın listesindeki ilk isim ise Sparta Praglı Benjamin Tetteh. solkanat ve forvet arkası da oynayabilen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu bu seon 28 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Prag’ın Tetteh için 5 milyon euro istediği, 2 milyon euronun üzerine çıkmayacak olan Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama formülünü de devreye sokmak istediği belirtiliyor.

DENİZ VE MENSAH DA LİSTEDE

Sarı-Kırmızılılar Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli ve Monacolu Radamel Falcao ile de görüşmeleri sürdürüyor. Tetteh alınırsa bu ikiliden birisi kadroya katılmaya çalışılacak. Ganalı’da hedefe ulaşılamazsa o zaman Balotelli ve Falcao birlikte transfer edilecek. Öte yandan Cim-Bom Kayserisporlu Deniz Türüç ve Mensah için de görüşmelerini sürdürüyor

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdlib yoğun hava saldırıları altında

İdlib yoğun hava saldırıları altında

Kurz'un görevine son verildi

Kurz'un görevine son verildi

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

'Para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz'

'Para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz'

S-400 ve F-35'lerle ilgili önemli açıklama

S-400 ve F-35'lerle ilgili önemli açıklama

Kuveyt Emiri bölgedeki gelişmelere karşı uyardı

Kuveyt Emiri bölgedeki gelişmelere karşı uyardı

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Emekliye 223 TL ek ödeme müjdesi

Emekliye 223 TL ek ödeme müjdesi

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA