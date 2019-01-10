Cimbom'a Ganalı kule

SEZONUN ikinci yarısında üç kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, bir taraftan her konuda anlaşmaya vardığı Alan Carvalho’yu beklerken, diğer yandan da ikinci forvet için çalışmalarını sürdüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın son olarak Sparta Prag’da forma giyen Benjamin Tetteh’i listesine eklediği ortaya çıktı.

ASLAN, FİYAT ARTIRMAYA HAZIR

Cim-Bom’un, 21 yaşında ve 1.93 boyundaki Ganalı forvet için Çekya kulübüne 2 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sparta Prag’ın ise 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Tetteh’i bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Galatasaray’ın, Çekya kulübünü iknaya çalıştığı ve bonservis için yaptığı teklifi arttırabileceği öğrenildi.

19 MAÇTA 9 GOL, 2 DE ASİSTİ VAR

Çekya Ligi’nde Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de asist yapan 1.93’lük oyuncunun büyük kulüplerde oynamak istediği için Sarı-Kırmızılı takıma gelmeyi çok arzu ettiği öne sürüldü. G.Saray’ın Valencia ile kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Batshuayi için de pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.