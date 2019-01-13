Cimbom'a hayır demem

ALATASARAY’IN Garry Rodrigues’in yerine transfer etmek için girişimde bulunduğu Lechia Gdanslı sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Cim-Bom’a transfer için yeşil ışık yaktı. Kendisi için sadece Galatasaray’dan değil başka kulüplerden de teklif olduğunu belirten Haraslin, “Tüm kulüplerle görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı. POLONYA basınına röportaj veren 22 yaşındaki, sol kanat oyuncusu Haraslin, Galatasaray ile görüşüldüğünü de doğrulayarak şunları söyledi: “Galatasaray ‘Hayır’ diyemeyeceğim harika kulüplerden biri. Ancak bende şu an beklemedeyim. Menajerimle teklifleri en ince detayına kadar inceleyip en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Transfer kulübümün de yararına olmalı” dedi. 2020 yılına kadar Lechia ile sözleşmesi olan Lukas Haraslin için Sportif Direktörü Melaniuk, “Polonya’da yılın futbolcusu seçilmiş çok değerli bir oyuncu. Hem ona hem de Lechia’ya uyacak en iyi teklifi verene göndermeyi planlıyoruz” dedi. Bu arada Cim-Bom’un istediği Rumen sol kanat Florinel Coman için FCSB’nin Başkanı Becali, “Onu ancak 100 milyon euroya satarım” diye konuştu