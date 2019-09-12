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'Cimbom'a karşı cephe var'

Aslan’ın Başkanı, “Galatasaray’ı cezalandırmak, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz. Taraftar önümüzdeki 2 maçta provokasyon ve ajanlara dikkat etsin. Eğer bir oyun varsa, bizim camiamızın gücü bunu rahatlıkla bozmaya yeter” ifadelerini kullandı.

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STAR

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Aroma ile sponsorluk sözleşmesi imzalanması için Türk Telekom Stadı’nda yapılan törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz şunları söyledi: “Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, bizim camiamızın gücü buna rahatlıkla bozmaya yeter.”

HAKEMLER BİZE KARŞI CESARETLİ

“Son haftalar gösterdi ki G.Saray’a karşı bir cephe ve algı yönetimi var. Sezon başı yeni federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin G.Saray’a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor. Biz burada, sanki G.Saray’ı cezalandırmak, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz. Bütün kulüpler hakemleri eleştirirken objektif olmalı.”

TARAFTARA FORMA YETİŞTİREMİYORUZ

“Türk futbolunun en büyük rahatlama noktası, futboldur. Lütfen toplumun dinamikleriyle oynamayın. Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan. Galatasaray taraftarı kombinelere büyük bir ilgi gösteriyor. Neredeyse doyma noktasındayız, 40 bini aştık. Loca satışlarında da çok iyi gidiyoruz. Özellikle son transferlerimizin ardından kombine ve loca satışlarında çok iyi duruma geldik. Forma yetiştiremiyoruz.”

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