İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2701
  • EURO
    28,8656
  • ALTIN
    1668.44
  • BIST100
    8242.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cimbom'a kötü haber! Shakhtar, Galatasaray'ın Tete transferi için FIFA'ya başvurdu!
Spor

Cimbom'a kötü haber! Shakhtar, Galatasaray'ın Tete transferi için FIFA'ya başvurdu!

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi sebebiyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, konu hakkında KAP'a bir açıklamada bulundu.

26 Eylül 2023 Salı 18:20 - Güncelleme:
Cimbom'a kötü haber! Shakhtar, Galatasaray'ın Tete transferi için FIFA'ya başvurdu!
ABONE OL

Galatasaray, Shakthar Donetsk kulübünün Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu KAP'a bildirdi.

Açıklamada, Shakhtar Donetsk'in hem Galatasaray'ı hem de Tete'yi FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

TETE'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Brezilyalı Tete, Galatasaray formasıyla çıktığı maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • tete transferi
  • FIFA başvurusu
  • KAP açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.