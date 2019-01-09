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Cim-Bom'a Portekiz'den sambacı

Galatasaray, 22 yaşındaki genç yeteneğin kulübü Chaves’le her konuda anlaşmaya varırken, Portekiz ekibine 3.5 milyon euro ödeneceği öğrenildi.

  • StarSpor
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ARA transfer sezonunda şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Garry Rodrigues’i satan, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Maicon’u gözden çıkartan Sarı-Kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Chaves’te forma giyen Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Teixeira’nın (Marcao) transferinde son aşamaya geldi.

PARASINI RODRİGUES ÖDEYECEK!

Cim-Bom’un scout ekibi tarafından bir süredir takip edilen 22 yaşındaki oyuncuyla Fatih Terim’in de onayıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, Chaves Kulübü’yle her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişen Sarı-Kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında işi bitirdi. Marcao’nun maliyeti, Rodrigues’ten gelecek parayla karşılanacak.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL’A GELİYOR

Marcao’nun kulübüyle her konuda el sıkışan Cim-Bom, genç oyuncuyla arasındaki ufak pürüzleri de giderirse transferi resmen açıklayacak. Sambacı’nın herhangi bir aksilik olmazsa cuma günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen 1.85 boyundaki Marcao güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç yetenek bu sezon Portekiz Ligi’nde 16 maçta 2 gol kaydetti.

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