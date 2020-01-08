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Spor

Kjaer ve Murillo'dan istediği sonucu alamayan Galatasaray'a Shkodran Mustafi önerildi

Kjaer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.

08.01.2020  10:32 - Güncelleme: 08.01.2020  10:32

TM Dijital Haber Merkezi

Luyindama’nın sakatlığı sonrası hemen hemen sıfır maliyetli stoper arayışına çıkan Galatasaray’a menajerler aracılığıyla sürpriz bir teklif geldi.

MUSTAFİ'DE SON KARAR TERİM'İN

Simon Kjaer ve Murillo ile ilgilenen sarı kırmızılı kulüp Kjaer’in talibinin çok olması (Sampdoria - Milan - Napoli) sebebiyle Danimarkalı stoperden vazgeçerken, Murillo’nun ise Cenova’da kalmaya karar vermesi Galatasaray’ın elini kolunu bağladı. Takıma mutlaka tecrübeli bir defans oyuncusu kazandırmak isteyen yönetime Arsenal forması giyen Shkodran Mustafi’nin önerildiği ortaya çıkarken, Arnavut asıllı stoper için son kararı Fatih Terim’in vereceği bildirildi.

İNGİLİZLER MUSTAFİ'NİN GİTMESİNİ İSTİYOR

3,5 yıldır Arsenal forması giymesine rağmen özellikle son iki sezondur oynadığı futbolla taraftarların bir hayli tepkisini çeken Mustafi’nin Mikel Arteta tarafından kesin olarak gözden çıkarıldığı belirtilirken, transferde resmi adımların atılması halinde İngilizlerin Galatasaray’a kesinlikle problem yaratmayacağı ifade edildi.

27 yaşındaki Mustafi 20 kez Almanya Milli Takım’ında görev aldı.

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