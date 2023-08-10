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Spor

Cimbom'da kriz! Tete'nin ilk görüntüleri sızdı

Galatasaray bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Tete'de mutlu sona çok yaklaştı. Sarı kırmızılı ekip bugün oyuncunun transferini açıklamaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun transfer videosu için müzede yapılan çekimlerden fotoğraf paylaşan kişiyi tespit ederek görevine son vermeye hazırlanıyor.

10 Ağustos 2023 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Cimbom'da kriz! Tete'nin ilk görüntüleri sızdı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bir süredir uğraştığı Tete transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı kulübe imza atacak.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.

SÖZLEŞME İÇİN HUKUKİ PROBLEM YOK

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

ÇEKİMLERDEN İLK GÖRÜNTÜ İNTERNETE SIZDI

Tete resmi olarak açıklanmasa da sarı kırmızılılar, oyuncuyu kulübe getirdi. Video çekimleri gerçekleştirilen oyuncunun bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor ancak KAP bildirimi gelmeden müzeden sızan görüntü sarı kırmızılı kulüpte kriz yarattı.

GÖREVİNE SON VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulübün müzesi kapalı olmasına rağmen Tete'nin transfer videosu çekiminden sızdırılan fotoğrafı yayan kişiyi güvenlik kameralarından araştırıyor.

Galatasaray Kulübü, söz konusu Fotoğraf KAP bildirimi öncesi paylaşıldığı için görüntüyü sızdıran kişiyi tespit etmesi halinde görevine son verecek.

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