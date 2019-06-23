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Cim-Bom’da Ödegaard sesleri

YENİ sezonda üç kulvarda mücadele edeceği için kadrosuna takviye yapmak zorunda olan Galatasaray’ın sağ kanat için Martin Ödegaard üzerinde durduğu ileri sürüldü.

  • Star Spor
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İspanyol basını, bonservisi Real Madrid’te olan ve geçen sezonu Vitesse Arnheim’de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Norveçli oyuncunun teknik direktör Zinedine Zidane’ın raporu sonrası yeni sezonda da kiralanacağını ve en güçlü adaylardan birinin Galatasaray olduğunu yazdı. Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Ödegaard için Real Madrid’le kısa süre içinde masaya oturup, işi bitireceği ifade ediliyor. Bu arada her konuda anlaşma sağlanan Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ryan Babel ile Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’nın ise önümüzdeki haftanın ardından resmi sözleşmeleri imzalayacağı kaydedildi. Öte yandan G.Saray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlık nedeniyle Namibya maçı kadrosundan çıkartıldı.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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