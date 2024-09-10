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Spor

Cimbom'da orta saha mesaisi! Galatasaray anlaştı, kulübü reddetti

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Yıldız oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom'a, Club Brugge engeli çıktı.

10 Eylül 2024 Salı 23:05 - Güncelleme:
Cimbom'da orta saha mesaisi! Galatasaray anlaştı, kulübü reddetti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için çarpıcı bir hamleye imza attı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha Raphael Onyedika ile 5 yıllık anlaşmaya vardı ancak Club Brugge teklifi reddetti.

Haberde, Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübe bildirdiği belirtildi.

Galatasaray, Club Brugge'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken 23 yaşındaki oyuncunun da kulübüne baskı yaptığı kaydedildi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.

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