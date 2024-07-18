İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0854
  • EURO
    36,2593
  • ALTIN
    2620.86
  • BIST100
    11191.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cimbom'da sağ bek krizi çözüldü! İki isim birden geliyor
Spor

Cimbom'da sağ bek krizi çözüldü! İki isim birden geliyor

Bek transferi için görüşmelerini hızlandıran Galatasaray, iki oyuncuda mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı kırmızılılar, Guela Doue ve Elias Jelert'i kadrosuna katmak için oyuncuların kulüpleriyle anlaşma sağladı.

18 Temmuz 2024 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Cimbom'da sağ bek krizi çözüldü! İki isim birden geliyor
ABONE OL

Elias Jelert transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Guela Doue'den de vazgeçmiş değil...

Sarı-Kırmızılılar'ın her iki oyuncuyu da kadrosuna katıp, Jelert'i solda, Doue'yi sağ tarafta kullanma ihtimalinin de olduğu öğrenildi.

DOUE TRANSFERİ TAMAM

Sağ bek transferi için çemberi daraltan Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki oyuncusu Elias Jelert için masaya otururken, uzun süredir gündemde bulunan Guela Doue ile mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Rennes ve Guela Doue ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sözleşmesi hazırlanıyor.

JELERT TRANSFER OLSA BİLE...

Danimarka'dan gelen son haberler, Jelert transferinin bitmeye yakın olduğu yönünde.

İki sağ bekin de aynı anda gündemde olmasının asıl sebebi ise pazarlık sürecinde kulübün elini güçlendirmekten çok, teknik patron Okan Buruk'un her iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istemesi. Sol bekte görev yapabilen, hatta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maçta Boey'yi defalarca geçmeyi başaran Jelert'in savunmanın soluna, Doue'nin de sağına transfer edilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

KÖHN BUNDESLİGA YOLCUSU

Galatasaray böylece savunma kanatlarında 21 yaşında potansiyeli çok yüksek iki hızlı genç ve güçlü oyuncuyla mücadele etmiş olacak. Bonservisiyle ilgili ödeme krizi yaşanan Köhn'ün ise Bundesliga'dan gelen transfer teklifleri nedeniyle satılması da seçenekler arasında. Sarı-Kırmızılılar açısından transferde özellikle önümüzdeki hafta kritik öneme sahip.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.