Elias Jelert transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Guela Doue'den de vazgeçmiş değil...

Sarı-Kırmızılılar'ın her iki oyuncuyu da kadrosuna katıp, Jelert'i solda, Doue'yi sağ tarafta kullanma ihtimalinin de olduğu öğrenildi.

DOUE TRANSFERİ TAMAM

Sağ bek transferi için çemberi daraltan Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki oyuncusu Elias Jelert için masaya otururken, uzun süredir gündemde bulunan Guela Doue ile mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Rennes ve Guela Doue ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sözleşmesi hazırlanıyor.

JELERT TRANSFER OLSA BİLE...

Danimarka'dan gelen son haberler, Jelert transferinin bitmeye yakın olduğu yönünde.

İki sağ bekin de aynı anda gündemde olmasının asıl sebebi ise pazarlık sürecinde kulübün elini güçlendirmekten çok, teknik patron Okan Buruk'un her iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istemesi. Sol bekte görev yapabilen, hatta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maçta Boey'yi defalarca geçmeyi başaran Jelert'in savunmanın soluna, Doue'nin de sağına transfer edilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

KÖHN BUNDESLİGA YOLCUSU

Galatasaray böylece savunma kanatlarında 21 yaşında potansiyeli çok yüksek iki hızlı genç ve güçlü oyuncuyla mücadele etmiş olacak. Bonservisiyle ilgili ödeme krizi yaşanan Köhn'ün ise Bundesliga'dan gelen transfer teklifleri nedeniyle satılması da seçenekler arasında. Sarı-Kırmızılılar açısından transferde özellikle önümüzdeki hafta kritik öneme sahip.