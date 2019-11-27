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Cim-Bom’da Şakiri bombası

Liverpool’da fazla forma şansı bulamayan oyuncunun Cim-Bom’a sıcak baktığı, forvetin her bölgesinde oynayabildiği için teknik direktör Fatih Terim tarafından istendiği ileri sürüldü.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA Kosova asıllı İsviçreli kanat oyuncusu Şakiri (Xherdan Shaqiri) aşkı yeniden alevlendi. Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan, Andone ve Falcao’nun sakatlıkları yüzünden forvette sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar’da transfer listesine teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Liverpool’lu 28 yaşındaki yıldız da eklendi.

AYSAL DÖNEMİNDE ALINAMAMIŞTI

Şakiri daha önce başkan Ünal Aysal’ın görev yaptığı dönemde gündeme gelmiş ancak transfer görüşmelerinden sonuç alınamamıştı. Liverpool’da bu sezon Kloop tarafından tercih edilmeyen İsviçreli star, fazla süre alabileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. Fransa ve İngiltere basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray’ın, Şakiri ile görüşmelerde büyük yol aldığı belirtildi.

4 MAÇTA 25 DAKİKA OYNADI

İngiliz devi Liverpool ile 2023’ün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan Şakiri’yi Galatasaray kiralamayı planlıyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan bu oyuncuyu Liverpool, İnter’den 2015’te 17 milyon euroya renklerine katmıştı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray’la Şakiri’nin görüştüğünü doğruladı. 1.69 metre boyundaki Şakiri bu sezon 4 maçta sadece 25 dakika forma giydi.

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