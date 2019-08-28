Cim-Bom’da seçim yok
26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebini kabul etti. Böylece Aslan’da seçim ihtimali ortadan kalktı.
- Star Spor
GALATASARAY Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava kapsamında, 20 Ağustos’ta kulüp avukatlarınca sunulan, “ihtiyati tedbir alınması” talepli dilekçeyi değerlendirdi. Mahkeme verdiği ara kararla avukatların taleplerini kabul ederek, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu. Böylece Cim-Bom’da seçimyapılmasına gerek kalmadı.
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