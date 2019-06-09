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Cim-Bom’da Traore planı

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcüye performansa dayalı bir sözleşme önerdi. “G.Saray, bu kış beni aradı” diyen Traore de Aslan’a gelmeye sıcak bakıyor.

  • Star Spor
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GALATASARAY yeni sezon için futbolcu arayışlarını sürdürürken, forvet hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın Monaco’dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan ve ardından da Macaristan temsilcisi Ujpest’e giden Fildişi Sahilli Lacine Traore’yi renklerine bağlamak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fransız basınına konuşan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, “Galatasaray bu kış da beni aradı ama son dakikada Kostas Mitroglou’yu tercih etti. Çünkü Marsilya, Yunanlı oyuncunun maaşının büyük bir kısmını karşıladı. Ben de Ujpest’e gittim. Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda bonservisim elimde olduğu için benimle ilgileniyor. Bana performansa dayalı sözleşme önerdiler” dedi.

Traore’nin de G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplarda yer alacak olması sebebiyle yıllık 1.5 milyon euro garanti para, maç başı ve bonuslar içeren teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anji, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Gijon ve Amiens formaları giyen Fildişili forvet, geçen sezon Ujpest’te 13 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.

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