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Cimbom'da UEFA tedirginliği

UEFA ile imzaladıkları 4 yıllık Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelemeye alınması sonrası CAS’a gitme kararı alan Sarı-Kırmızılı camiada Avrupa kupalarından men olma korkusu yaşanıyor.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de ilk 8 haftayı zirvede geçen ve Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam eden Galatasaray’da UEFA’nın başlattığı yeniden inceleme kararı moralleri bozdu. Önceki gün İsviçre’ye giderek Nyon’da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le bir zirve gerçekleştiren Başkan Mustafa Cengiz’in dönüşünde yaptığı açıklamalar endişeleri daha da arttırdı. Başkan Cengiz, “Hakimler Kurulu yeniden incelemeye sebep olarak geçmişteki 147 milyon euroluk zararın göz ardı edilmesini gösteriyor. Biz de edilmediğini ve geçmişte FFP’ye uyamadığımızı ancak giderek düzelmeye geçtiğimizi açıkladık. Eğer gelecek 3 sene Avrupa’ya gitmemiz engellenirse bu G.Saray ve Türk futbolu için kötü olur” dedi. Cengiz, “CAS’a başvuracağız. CAS’a gitme nedenimiz Finansal Kontrol Kurulu Başkanı Jose Rodrigues’in istediği bu yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığı yönünde” diye konuştu Ancak Sarı-Kırmızılı camiada UEFA’dan men korkusu yaşanmaya başladığı bu durumun Fatih Terim’i de tedirgin ettiği bildirildi.

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