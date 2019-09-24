Cim-Bom’dan 3 karara itiraz
G.Saray, Ömer’e dirsek atan Chebake’nin kırmızı görmemesi, Andone’ye yapılan penaltının es geçilmesi ve Malatya’nın golünden önce faul kararının ters verildiği gerekçesiyle hakem Kardeşler’e tepki gösterdi.
- Star Spor
ASLAN’DA Yeni Malatyaspor maçının ardından, isyan çıktı. Sarı-Kırmızılılar, hakem Arda Kardeşler’in 3 kritik pozisyonda yanlış karar verdiğini ve VAR odasında hakem Mete Kalkavan’ın da bu pozisyonlar için uyarıda bulunmadığını belirterek tepki gösterdi. İşte söz konusu pozisyonlar: 1- Chebake, 51’de Ömer’e dirsek attı, ancak kırmızı kart çıkmadı. 2- 61’de Farnolle, Andone’ye penaltı yaptı. Hakemler bu pozisyonu da es geçti. 3- Malatya’nın golünden önce faulü Galatasaraylı oyuncu değil, kambura yatan Malatyalı Guilherme yaptı.
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