Cim-Bom’un Banega ısrarı
GALATASARAY’IN Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar’ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ve kısa süre içinde Sevilla’nın kapısını yeniden çalacağı bildirildi. Cim-Bom, Mbaye Diagne’nin satışını gerçekleştirirse 1.5 aydır peşinde olduğu Banega için Sevilla’ya yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi 5.5 milyon euroya çıkartacak. İspanyol kulübünün bu rakama Banega’nın satışına onay vereceği öğrenildi.
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