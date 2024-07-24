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Spor

Cimbom'un hazırlık maçındaki rakibi Lecce

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Cimbom'un hazırlık maçındaki rakibi Lecce
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan yayımlanacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

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