Cim-Bom’un Rize imtihanı

Saat 20.30’da başlayacak olan mücadeleyi beIN Sports 1 ekrana getirecek. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Geçen hafta derbide Beşiktaş’a kaybeden Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak, zirve yarışında yeni bir yara almamaya çalışacak. 6 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Ankaragücü karşılaşmasında bitiren Çaykur Rizespor da İstanbul’a puan için geldi. Aslan’da Marcao cezalı, Emre Akbaba ve Falcao sakat. Konuk takımda ise El Kabir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım ligde bundan önce 36 kez karşılaştı. Galatasaray rakibine karşı galibiyet sayısında 24-5, gollerde ise 83-35 üstünlük sağladı. İstanbul’da oynanan maçlarda Aslan’ın sadece 1 yenilgisi bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer (Taylan), Emre Mor, Adem, Babel, Andone

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih, Boldrin, Samudio, Scepovic