Cim-Bom’un tek rakibi Liverpool

Premier Lig ekibi sahasında oynadığı son 45 maçta mağlup olmayarak bu alandaki en uzun seriyi devam ettirirken, Galatasaray’dan daha iyi durumdaki tek takım olma özelliğini sürdürüyor. Liverpool bu süreçte 35 galibiyet alırken 10 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Sarı-Kırmızılı takım ise 41 maçlık bu seride 34 galibiyet elde etti, 7 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Cim-Bom’u ise 34 iç saha maçında 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Ajax ve 28 iç saha karşılaşmasında 24 galibiyet, 4 beraberliği olan Juventus takip ediyor.