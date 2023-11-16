Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi. İlk olarak Molde ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan maçların ardından transferi gündeme gelen, ancak olumlu sonuç alınamayan 23 yaşındaki Norveçli orta saha tekrar gündemde.

Sarı kırmızılılar, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen, hatta bu sezon stoperde de görev yapan genç oyuncuyu ara transferde mutlaka kadrosuna dahil etmek istiyor. Teknik patron Okan Buruk'un "Mutlaka kadromda görmeliyim" dediği genç yetenek için bir somut adım daha atıldı. Breivik'in menaceri Solbakken, önceki akşam İstanbul'a geldi.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Solbakken'in sadece Breivik için Türkiye'de olmadığı belirtiliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu hafta Norveçli futbolcunun transferi konusunda Solbakken'le bir görüşme yapacak. Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi için söz kesip, oyuncunun bonservisini Molde'den almaya çalışacak. Bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı öğrenildi. Türkiye'den Galatasaray dışında birkaç kulübün daha bu transfer için devreye girdiği de gelen haberler arasında.

MÜTHİŞ RAKAMLARA ULAŞTI

Breivik bu yıl sadece Galatasaray'a karşı değil, çıktığı her kulvarda dikkat çeken bir performans sergiledi. Norveç Ligi'nde 26 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol 6 asiste imza attı. Norveç Kupası'nda 6 maçta 3 gol 2 asistle oynayan Breivik, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 2 asist yaptı, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 golle oynuyor. Bu sezon 42 maçta 12 gol 10 asist gibi müthiş rakamlara ulaşan Emil Breivik, güçlü fiziği, tekniği ve temposuyla fark yaratmayı başardı.