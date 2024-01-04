İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7907
  • EURO
    32,6927
  • ALTIN
    1960.54
  • BIST100
    7477.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cimbom'un yeni Ziyech'i: Gustav Isaksen

Galatasaray'da devre arası takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in yerine 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Gustav Isaksen'in kadroya katılması planlanıyor.

Takvim4 Ocak 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Cimbom'un yeni Ziyech'i: Gustav Isaksen
ABONE OL

Galatasaray Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması durumunda Lazio'nun 22 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Gustav Isaksen ile temasa geçecek. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Hakim Ziyech'in resmi olarak takımdan ayrılması durumunda Danimarkalı yıldız için girişimlerini hızlandıracak.

8 MİLYON EURO OPSİYON

Galatasaray Yönetimi'nin birkaç gün içinde İtalyan ekibinin kurmaylarıyla masaya oturması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği ve bu yüzden çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Lazio'ya kiralama teklifi yapacağı ve satın alma opsiyonu için de 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Geçtiğimiz yaz ayında Lazio'ya transfer olan genç yıldızın takımdan ayrılması gündemde.

GUSTAV ISAKSEN KİMDİR?

Bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen Isaksen, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Midtjylland'tan Lazio'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Isaksen, Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında 47 kez forma giydi. Çabukluğuyla dikkat çeken genç yeteneğin Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.