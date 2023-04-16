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Spor

Cimnastik Şampiyonası, bugün Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen ve 39 ülkeden 319 sporcunun katılım sağladığı 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi.

AA16 Nisan 2023 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Cimnastik Şampiyonası, bugün Antalya'da sona erdi
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Antalya'da 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonun son gününde erkeklerde paralel bar, atlama masası, barfiks aleti ile kadınlarda denge ve yer hareketleri finalleri gerçekleştirildi.

Erkeklerde paralel bar aleti finalinde milli sporcu Ferhat Arıcan, 14.933 puanla gümüş madalya kazandı.

Atlama masası aletinde ise şampiyonada iki kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi Adem Asil, dördüncü sırada yer aldı.

Alet finalleri sonunda dereceye giren sporcular, ülkeleri ve aldıkları puanlar şöyle:

Erkekler

Atlama masası:

1- Artur Davtyan (Ermenistan-15.033)

2- Igor Radivilov (Ukrayna-14.750)

3- Gabriel Burtanete (Romanya-14.449)

Paralel bar:

1- Illia Kovtun (Ukrayna-15.166)

2- Ferhat Arıcan (Türkiye-14.933)

3- Thierno Diallo (İspanya-14.733)

Barfiks aleti:

1- Tin Sbric (Hırvatistan-14.233)

2- Carlo Macchini (İtalya-14.200)

3- Illia Kovtun (Ukrayna-13.966)

Kadınlar

Denge tahtası:

1- Sanne Wevers (Hollanda-13.800)

2- Manila Esposito (İtalya-13.700)

3- Zsofia Kovacs (Macaristan-13.700)

Yer hareketleri:

1- Jessica Gadirova (Büyük Britanya-14.000)

2- Alice Kinsella (Büyük Britanya-13.666

3- Sabrina Voinea Maneca (Romanya-13.566)

  • 10 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
  • Antalya
  • cimnastik

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