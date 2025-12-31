İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9706
  • EURO
    50,5173
  • ALTIN
    6012.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova transferini duyurdu
Spor

ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova transferini duyurdu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova transferini duyurdu
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden hoş geldin Alina Iagupova." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Iagupova, Süper Lig kariyerinde daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde görev almıştı.

Fenerbahçe Opet forması da giyen 1,86 boyundaki Alina Iagupova, sarı-lacivertli ekiple mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin "en değerli oyuncusu" seçilmişti.

  • transfer
  • Alina Iagupova
  • ÇİMSA ÇBK Mersin

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.