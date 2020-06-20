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Spor

Çin 5 ay aranın ardından basketbol maçlarına yeniden başladı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan basketbol ligi, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeniden başladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 22:03 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 22:03
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Çin Basketbol Federasyonundan (CBA) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta ara verilen lig karşılaşmalarına bugünden itibaren seyircisiz olarak devam edildiği belirtildi.

Ülkede yeniden başlatılan büyük ölçekli ilk spor organizasyonunun basketbol olduğunu kaydeden CBA Başkanı Yao Ming, "Ancak salgın henüz bitmedi ve herkesin sağlıklı koşullarda yarışmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 352 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

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