19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
  Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı
Spor

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı. İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilince İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

19 Ağustos 2025 Salı 01:47
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilince İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kortta verdiği röportajda maçtan çekilme kararına açıklık getiren Sinner, "Denedim, yapamıyorum. Tenisseverler için çok üzgünüm. Dünden beri kendimi iyi hissetmiyordum. Maç sırasında iyileşeceğimi düşündüm, ama daha da kötüleşti." diye konuştu.

Alcaraz, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

