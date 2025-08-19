Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilince İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kortta verdiği röportajda maçtan çekilme kararına açıklık getiren Sinner, "Denedim, yapamıyorum. Tenisseverler için çok üzgünüm. Dünden beri kendimi iyi hissetmiyordum. Maç sırasında iyileşeceğimi düşündüm, ama daha da kötüleşti." diye konuştu.

Alcaraz, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.