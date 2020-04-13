Çin'de flaş karar! Futbolcu maaşlarında indirim

13 Nisan 2020 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:47

Çin Süper Ligi yönetimi bu kararı onaylarken, Futbol Federasyonu da kulüp temsilcilerinin oyuncularla yapılacağı görüşmeden donra kararın uygulamayacağı geçileceği belirtti.

BAZI FUTBOLCULAR BU FİKRİ DESTEKLEMİYOR

Futbolarena'nın haberine göre, Çin'de forma giyen birçok futbolcu maaş indirimini kabul etti. Salgın boyunca ülkelerine, ailelerine giden futbolcuların büyük bölümünün tatilde oldukları için bu fikri kabul edeceği öğrenildi. Ancak bazı Çin kulüpleri bu süreçte oyuncularına yurt dışına çıkması yasakladı. Ülkesine gidemeyen ve ailelerinin yanında olamayan futbolcular ise maaş indirimine karşı çıkıyor.

LİG TEMMUZA SARKABİLİR

Çin Futbol Federasyonu Süper Lig maç takvimini ayarlamak için yeni format üzerinde planlama yaparken, yurt dışına giden oyuncuların uçuşların yasak olduğu dönemden dolayı Çin'e geç dönmesiyle birlikte daha önce başlangıç tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Çin basınında yer alan haberlere göre, ligin başlaması Temmuz ayına sarkabilir.

Geçtiğimiz sezon seyirci ortalaması 23.300 Çin Süper Lig'nde Federasyon daha önce iki şehirde turnuva sistemi üzerine yaptığı planı rafa kaldırmak zorunda kaldı. 9 Nisan'da gerçekleşen video konferans toplantısında Federasyon, ligin en geç Temmuz ayında başlama ihtimalini ön görerek yeni bir takvim programı tasarladı.