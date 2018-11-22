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Çin'de futbolcuların aldıkları astronomik ücretlere sınırlama getiriliyor

Çin'de 'ballı maaş' dönemi sona eriyor... Çin Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren takımlar için 'salary cap' (maaş sınırı) getireceği ve mevcut oyuncuların maaşının da buna göre yeniden düzenleneceği belirtildi. Bu haber, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den 6 aylık anlaşma karşılığı 5 milyon euro alan Talisca'yı üzecek.

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Dünya futbolunun son dönemde transfer piyasasını en çok etkileyen ülkelerinden Çin'de federasyon yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Çin Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki sezondan itibaren takımlar için 'salary cap' (maaş sınırı) getireceği ve mevcut oyuncuların maaşının da buna göre yeniden düzenleneceği belirtildi.

Federasyonun bu hamle ile birlikte yüksek rakamların önüne geçerek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişimi hedeflediği de ifade edildi.

ÇİN'DEKİ KARAR, AVRUPA'DA FIRSAT YARATACAK

Çin'deki yeni kararın ardından, aldıkları yüksek maaşlarda indirime gitmeyi kabul etmeyecek oyuncuların da Avrupa transfer piyasası için fırsat olarak görülebileceği kaydedildi. 

Çin Futbol Federasyonu daha önce de yapılan transferlerde verilen bonservis bedeli kadar vergi verilmesini zorunluluk haline getirmiş ve bunun sonucunda yapılan transferlerde ciddi anlamda düşüş görünmüştü.

(Sporx)

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