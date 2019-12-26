İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9422
  • EURO
    6,594
  • ALTIN
    286.871
  • BIST100
    114362
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon avro sınırı
Spor

Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon avro sınırı

Çin Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon avro ile sınırlandırdı.

AA26.12.2019  12:59 - Güncelleme: 26.12.2019  12:59

Şinhua ajansının haberine göre, CFA, Çin Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası 2020 sezonu için maaşlarda düşüş yapılacağını duyurdu.

CFA'nın benimsediği yeni politikaya göre, yerel futbolcuların yıllık maaşları vergiler dahil 10 milyon yuan (yaklaşık 1,45 milyon dolar), yabancı uyruklu futbolcuların yıllık maaşları ise vergiler hariç 3 milyon avroyu aşamayacak.

Bununla birlikte yerel kulüplerin harcamaları da 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.

Ayrıca, Çin Süper Lig'de daha önce sahada 3 yabancı oyuncuya izin verilirken, yeni sezon için bu sayı 4'e çıkarıldı.

CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı." ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Futbolda istediği başarıyı yakalamayan Çin futbol kulüpleri, son yıllarda astronomik ücretlerle yaptığı yabancı futbolcu transferleriyle adlarından sıkça söz ettirmişti.

Hocaların Hocası Roger Smith Kanal İstanbul’la ilgili ne dedi?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Depolama sorununa borlu çözüm
Depolama sorununa borlu çözüm

Depolama sorununa borlu çözüm

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler
Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.