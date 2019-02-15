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Çin'den Andre Ayew için dev teklif

Bir Çin kulübünün Fenerbahçe'de kiralık oynayan Andre Ayew için Swansea City'ye tam 45 milyon pound (Yaklaşık 315 milyon lira) teklif ettiği belirtildi.

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Sezon başı Swansea City'den Fenerbahçe'ye kiralanan Andre Ayew için ortaya bomba bir iddia adıldı.

ÇOK SICAK BAKIYORLAR

Gana basını, adını yazmadığı bir Çin kulübünün Andre Ayew için Swansea'ya tam 45 milyon pound (Yaklaşık 315 milyon lira) teklif yaptığını öne sürdü. Şu anda İngiltere 2. Ligi'nde yani Championship'te mücadele eden Swansea'nın bu teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor.

KALMASI İMKANSIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada "Ayew'in bonservisi çok fazla. Sezon sonunda almamıza imkan yok" ifadesini kullanmıştı.

(Takvim)

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