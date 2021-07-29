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Spor

Çin'den kadınlar 4x200'de dünya rekoru

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında Çin, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:34
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Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang ve Bingjie Li'den oluşan Çin 7.40.33 ile altın madalya kazandı.

Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn Mc Laughin, Kathleen Ledecky'nin yer aldığı ABD 7.40.73'lük dereceyle gümüş ve Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson, Leah Neale'den oluşan Avustralya 7.41.29 ile bronz madalya aldı.

Çin 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya rekorunun yeni sahibi olurken, ABD takımı, Amerika ve Avustralya da Okyanusya rekorlarını kırdı.

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