Çin'den Medel'e görücü geliyor
Çin'in Beijing Gouan Kulübü’nün temsilcileri bugün İstanbul’a gelecek.
Çin'in Beijing Gouan Kulübü’nün temsilcileri bugün Gary Medel'i izlemek için İstanbul’a gelecek.
Bursa karşılaşmasında da tribündeki yerlerini alacak olan Çinliler, Medel için pazarlık masasına oturacak. Beijing, Kartal’a 10 milyon euro, Medel’e ise yıllık 5 milyon dolar teklif edecek.
Akşam
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