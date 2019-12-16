Çin’den Mesut skandalı
İNGİLTERE Premier Lig temsilcisi Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulmü dile getirmesi bu ülkeyi rahatsız etti.
- Star Spor
Çin devlet televizyonu (CCTV) skandal bir kararla Mesut Özil’e ve takımına yasak koydu ve Arsenal’in oynayacağı maçları yayınlamama kararı alırken ilk olarak Manchester United-Arsenal maçının yayınlanmayacağını açıkladı.
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