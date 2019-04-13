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Çirkin saldırı Jürgen Klopp'u çileden çıkardı

Liverpool'un Mısırlı Müslüman futbolcusu Mohamed Salah'a yönelik ırkçı saldırıya en büyük tepki, teknik direktörü Jürgen Klopp'tan geldi. Irkçı taraftarlar, Salah'a 'bombacı' diyerek Müslümanlara terörist imasında bulunmuştu.

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Premier Lig'de oynanacak Liverpool-Chelsea maçı öncesi Chelsea taraftarları, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için ırkçı tezahüratlarda bulundu.
 
Mohamed Salah'a yönelik ırkçı saldırıları Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u çileden çıkardı. Alman çalıştırıcı, bunu gerçekleştirenlerin tribünlerden ömür boyu men edilmesi gerektiğini savundu.
 
Yapılan bu eylemi "iğrenç" olarak nitelendiren deneyimli teknik adam, "Sahalarda görmek istemediğimiz bir hareket daha. Bunu Chelsea ile veya Liverpool ile ilgili bir şey olarak görmemeliyiz. Bunu az insan yapıyor ama üzerimizdeki etkisi büyük oluyor." diye konuştu.
 
Irkçılığın tekrarlanmaması için bu tür hareketlerin şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getiren Klopp, "Futbol ailesinin bir parçası olarak diyebilirim ki bu tür kişiler aramızda olmamalı. Futbol farklı milletten insanların birlikte çalışabileceğini gösteren en güzel örneğini veren yer. Soyunma odalarına bakarsanız, kimsenin nereden geldiği kimsenin umrunda değil. Orada beraberce oturuyorlar. Böyle bir şeyin futbolda asla izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.
 
AHLAKSIZ İMA!
 
Chelsea taraftarları, dün akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştıkları mücadele öncesinde büyük bir skandala imza atmıştı.
 
Irkçı taraftarlar, Salah'a "bombacı" diyerek Müslümanlara terörist imasında bulunmuştu.
 

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