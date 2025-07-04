Beşiktaş ile Ciro Immobile'nin yolları ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."

Immobile'nin Beşiktaş serüveni

İtalyan oyuncu 2024 yazında 8 yıldır formasını terlettiği Lazio'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atmıştı.

35 yaşındaki forvet, siyah-beyazlı formayla 41 maça çıkıp 19 gol ve 4 asiste imza attı.

Immobile, Beşiktaş ile Süper Kupa sevinci de yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA SEZONUN EN GOLCÜ İSMİYDİ

Ciro Immobile, sezon içerisinde tartışmaların odağında olmasına karşın Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olarak göze çarptı.

Süper Lig'de 30 karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki oyuncu, 15 gol atarken bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti.

Sezon başında oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atarak kazanılan kupada önemli pay sahibi olan Immobile, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip ağları havalandırdı.

İtalyan futbolcu, bu sezon attığı 19 golle, son üç sezonda kariyerindeki en formda dönemini yaşadı. Immobile, İtalyan ekibi Lazio'da 2022-2023'te 14, 2023-2024'te ise 11 gol kaydetmişti.