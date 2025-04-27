İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2025 Pazar / 29 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ciro Immobile İtalya'da gündem oldu! ''Kral geri döndü''
Spor

Ciro Immobile İtalya'da gündem oldu! ''Kral geri döndü''

Beşiktaş'ın Hatayspor' 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçta 3 gol atan Ciro Immobile İtalya'da gündem oldu. 35 yaşındaki golcünün ligde bir maçta 3 gol atan en yaşlı futbolcu olmasına vurgu yapılırken yıldız oyuncu için 'Kral olarak geri döndü' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

AKŞAM27 Nisan 2025 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Ciro Immobile İtalya'da gündem oldu! ''Kral geri döndü''
ABONE OL

Son 4 resmi karşılaşmadan galip ayrılamayan Beşiktaş, düşme hattında yer alan Hatayspor'u iç sahada 5-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Hatayspor, Adana Demirspor'dan sonra lige vedası kesinleşen ikinci takım oldu. 3 golle yıldızlaşan Ciro Immobile'nin performansı ise İtalya basınında gündem oldu. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 8 gol atarak iyi bir başlangıç yapan 35 yaşındaki forvet, o süreçten Hatayspor karşılaşmasına kadar olan 22 haftada etkisiz kaldı. Bu dönemde 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ciro, 2 müsabakada ise yedek kulübesinden çıkamadı. Hatayspor mücadelesine kadar olan dönemde sadece 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

ELEŞTİRENLERİ SUSTURDU

Bu gollerin 1'i penaltıdan geldi. Süper Lig'de 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de şans bulan İtalyan santrfor, Hatayspor'a 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol attı ve galibiyette önemli bir rol oynadı. Tuttomercatoweb, 35 yaşındaki golcü için "Immobile, kral olarak geri döndü. Türkiye Süper Ligi'nin 33. haftası onun müthiş performansıyla başladı. Lazio ve Torino'nun eski forveti, ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol atarak, Rashica'nın gol pasıyla takımının farkı açmasını sağladı" ifadelerini kullandı. Laziochannel adlı haber sitesi ise "Immobile eleştirmenleri susturdu. Hatayspor'a karşı 3 gol attı.

SÖYLENTİLERE YANIT VERDİ

Lazio'nun eski forveti, Türk kulübünden ayrılmaya yakın olduğu yönündeki söylentilere sert bir yanıt vererek şüpheye yer bırakmadı. Immobile'in üç golü muhteşemdi ve geleceği hakkındaki spekülasyonları susturdu. Ayrılma söylentilerinin giderek azalması, Immobile'nin Beşiktaş'ın başarılarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Beşiktaş taraftarları oldukça coşkulu ve bu performansın uzun vadeli başarıların sadece başlangıcı olmasını umuyorlar" diye yazdı. Immobile'nin kontratı gelecek sezon sonunda bitecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.