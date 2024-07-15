İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0381
  • EURO
    36,0998
  • ALTIN
    2562.81
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ciro Immobile takımla çalışmalara başladı
Spor

Ciro Immobile takımla çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile takımla çalışmalara başladı.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Ciro Immobile takımla çalışmalara başladı
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yaptığı otelin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile de antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Bir süre pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, basına açık kısmın son bölümünde sprint çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.