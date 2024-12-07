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Spor

Ciro Immobile: Topa dokundum, gol benim golüm

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 22:12 - Güncelleme:
Ciro Immobile: Topa dokundum, gol benim golüm
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Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, sahalarında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbide kazanılan 3 puanın önemi değinen golcü "Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti." dedi.

Mücadele hakkında konuşan İtalyan yıldız "Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra kayıplar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik." ifadelerini kullandı.

Gol hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten." dedi.

Son olarak atılan golde topa dokunup dokunmadığı pozisyona gülerek cevap veren 34 yaşındaki oyuncu "Topa dokundum, gol benim golüm" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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