Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim"

"ICARDI, MERTENS, DZEKO..."

"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

"ÖNEMLİ BİR ROLÜM OLACAK"

"Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."

"HOCAMIZLA KONUŞTUK"

"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım."

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?"



Ciro Immobile: Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim oyuncular da var. Bunu idmanlarda daha da geliştireceğiz. Hep birlikte daha da iyi bir takım olacağız.

"GOL KONUSUYLA İLGİLİ SÖZ VERMEM"

"Gol konusuyla ilgili söz vermem hiçbir zaman. Ama elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Oynadığım tüm maçları kazanmak isterim."

"MERTENS'TEN, BONUCCI'DEN BİLGİ ALDIM"

"Beşiktaş'la ilgili beni çeken ilk şey, beni çok istemeleri oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Benimki gibi büyük ailesi olan insanlar, şehir bazında da karar alır. Konuştuğum insanlar oldu. Sirigu, Mertens ve Bonucci, konuşup bilgi aldığım isimler oldular."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK TUTKULU"

"Türk futbolu hakkında, buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları, çok tutkulu. Bir futbolcu için bu çok önemli. Lazio'da 8 yıl boyunca beni çok sevdiler, çok desteklediler. Ben aynı şeyleri burada da Beşiktaş taraftarlarına yapmayı istiyorum."

"AYRILMAK ZOR OLDU"

"Zor bir karar almak zorundaydım buraya gelmeden önce. Sizi seven bir şehirden ayrılmak zor oldu. Ama futbol böyle. Süreçler ve kararlar her zaman böyle olmuştur. Yeni bir sayfa açtım. Elimden gelen en kısa sürede hazır olacağım. Taraftarların karşılamasından dolayı da son derece mutlu oldum."

"AİLEMLE BİRLİKTE BU KARARI ALDIK"

"Ailemle birlikte bu kararı aldık. Sayın başkanın ve kulübün bize gösterdiği ilgi de bizi çok memnun etti. Biraz bunu da arıyorduk. Bu durumda Beşiktaş ve İstanbul çok iyi bir uyum haline geldi ve sonrasında süreç gelişti."

"ŞARKI KONUSUNU DÜŞÜNECEĞİM"

Bizim ligde golcülerin şarkıları var. Kendisinin şarkısı var mı?

Ciro Immobile: "Dün de söylendi, bu konu hakkında düşüneceğim."