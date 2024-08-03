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Spor

Ciro Immobile ve Mustafa Hekimoğlu siftah yaptı

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkan Ciro Immobile ve genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
Ciro Immobile ve Mustafa Hekimoğlu siftah yaptı
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Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile 21. saniye ile 81. dakikada, Mustafa Hekimoğlu ise 90+2. dakikada kaydettiği gol ile Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada ağları sarsmayı başaran İtalyan futbolcu Immobile, aynı zamanda 50. saniye ile Icardi'de bulunan 'Süper Kupa'daki en erken gol' rekorunu da ele geçirdi.

Immobile, 11'de başladığı müsabakanın 85. dakikasında yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve bu maça kadar 6 kez siyah-beyazlı formayı giyen Mustafa Hekimoğlu ise karşılaşmanın 90+2. dakikasında kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

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