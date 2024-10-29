İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2865
  • EURO
    37,0425
  • ALTIN
    3049.2
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ciro Immobile'den 11 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan İtalyan golcü Ciro Immobile ise 11 yıl sonra kariyerinde bir ilki yaşadı.

29 Ekim 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Ciro Immobile'den 11 yıl sonra bir ilk
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Siyah beyazlıların golünü Ernest Muçi kaydetti. Beşiktaş, 10 hafta sonunda 20 puan topladı.

Galatasaray karşısına ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

IMMOBİLE'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Ciro Immobile, Galatasaray maçında 90 dakika sahada kaldı. İtalyan golcü gol ve asist katkısı yapamazken, şut çekemedi. Yıldız oyuncu girdiği 7 ikili mücadeleden 2'sini kazandı ve 12 top kaybı yaptı.

Opta'nın verilerine göre ise Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.