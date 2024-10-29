Ciro Immobile'den 11 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Siyah beyazlıların golünü Ernest Muçi kaydetti. Beşiktaş, 10 hafta sonunda 20 puan topladı.

Galatasaray karşısına ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

IMMOBİLE'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Ciro Immobile, Galatasaray maçında 90 dakika sahada kaldı. İtalyan golcü gol ve asist katkısı yapamazken, şut çekemedi. Yıldız oyuncu girdiği 7 ikili mücadeleden 2'sini kazandı ve 12 top kaybı yaptı.

Opta'nın verilerine göre ise Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.