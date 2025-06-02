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Spor

Ciro Immobile'den dikkat çeken paylaşım

Ciro Immobile, sosyal medya hesabından göndermeli bir şekilde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını paylaştı.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Ciro Immobile'den dikkat çeken paylaşım
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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'deki bitiricilik oranlarını içeren dikkat çekici bir tablo paylaşımı yaptı.

Immobile, Instagram hesabında paylaştığı görselin üzerine sus işareti ve göz kırpma emojilerini ekleyerek, performansına yönelik eleştirilere dolaylı bir yanıt verdi.

Tecrübeli golcünün yer aldığı tabloda, bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutların %65,2'sini gole çevirerek en yüksek orana ulaşan santrafor kendisi olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında Trabzonspor'dan Simon Banza (%56), üçüncü sırasında ise Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen (%48) yer aldı.

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