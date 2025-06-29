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  • Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği tazminat
Spor

Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği tazminat

Beşiktaş'ta İtalyan yıldız Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor. 35 yaşındaki deneyimli golcü Ciro Immobile, Bologna ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın sözleşme feshi için Immobile'ye ödeyeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği tazminat
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Geride bıraktığımız sezon başında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon euro kazanan Ciro Immobile, siyah-beyazlılara veda ediyor.

IMMOBILE, BOLOGNA İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Beşiktaş'ın maliyeti nedeniyle vedalaşma kararı aldığı Ciro Immobile ise Bologna ile anlaşma sağladı. Calciomercato'daki habere göre Bologna, İtalyan golcü ile 1+1 yıllığına el sıkıştı.

IMMOBILE'NİN BOLOGNA'DAN ALACAĞI MAAŞ

Immobile'nin Bologna'dan net 2 milyon euro ücret kazanacağı haber detayında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT

Öte yandan Beşiktaş'ın sözleşme feshi için Immobile'ye 2.5 milyon euro tazminat ödeyeceğinin altı çizildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 30 maça çıkan Immobile 15 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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