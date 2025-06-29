Geride bıraktığımız sezon başında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon euro kazanan Ciro Immobile, siyah-beyazlılara veda ediyor.
IMMOBILE, BOLOGNA İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI
Beşiktaş'ın maliyeti nedeniyle vedalaşma kararı aldığı Ciro Immobile ise Bologna ile anlaşma sağladı. Calciomercato'daki habere göre Bologna, İtalyan golcü ile 1+1 yıllığına el sıkıştı.
IMMOBILE'NİN BOLOGNA'DAN ALACAĞI MAAŞ
Immobile'nin Bologna'dan net 2 milyon euro ücret kazanacağı haber detayında yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT
Öte yandan Beşiktaş'ın sözleşme feshi için Immobile'ye 2.5 milyon euro tazminat ödeyeceğinin altı çizildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 30 maça çıkan Immobile 15 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.