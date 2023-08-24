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Spor

City, Jeremy Doku transferini açıkladı

Premier Lig ekibi Manchester City, Rennes'ten Jeremy Doku'yu 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
City, Jeremy Doku transferini açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Rennes'ten Jeremy Doku'nun transferini açıkladı.

Manchester City, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz temsilcisi, Belçikalı futbolcunun transferi için Rennes'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Doku, transferinin ardından, "Bu benim için hem kişisel hem de profesyonel olarak harika bir gün. Manchester City, dünyanın en iyi takımı, dolayısıyla buraya katılmak benim ve ailem için çok özel bir şey var. Öğrenecek ve geliştirecek çok şeyi olan genç bir oyuncuyum. Guardiola ve ekibiyle çalışmak ve bu birinci sınıf oyuncularla birlikte oynamak beni çok daha iyi bir oyuncu yapacak." diye konuştu.

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