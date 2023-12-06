İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,938
  • EURO
    31,2333
  • ALTIN
    1886.82
  • BIST100
    8068.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çizme basını duyurdu! Rade Krunic adım adım Fenerbahçe'ye
Spor

Çizme basını duyurdu! Rade Krunic adım adım Fenerbahçe'ye

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Rade Krunic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Çıkan haberlere göre Milan, Boşnak oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Akşam6 Aralık 2023 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Çizme basını duyurdu! Rade Krunic adım adım Fenerbahçe'ye
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde hedefinde olan Rade Krunic, kulübü Milan'ın bırakmaması nedeniyle İtalya'da kaldı. Boşnak orta saha her ne kadar sarı lacivertliler'in teklifini kabul etse de transferine izin çıkmadı. Çizme basını, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı. Calcionow.it'te, Milan'ın transfere izin vereceği belirtilerek "Rade Krunic'in geleceğinin F.Bahçe'de olacağını söyleyebiliriz.

Rade Krunic bir sonraki transfer piyasasında Milan'dan ayrılacak ve altı ay gecikmeli de olsa Fenerbahçe onu karşılamaya hazır olacak. Milan, orta saha oyuncusunun yazın çok konuşulan 10 milyon eurodan daha düşük bedelle ayrılmasına izin verecek" ifadeleri kullanıldı. Krunic bu sezon 14 maçta toplam 896 dakika süre aldı. Bir skor katkısı sağlayamadı. Fenerbahçe Yönetimi, sezon başında İsmail Kartal'ın da çok istediği futbolcuya imza attırarak orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.