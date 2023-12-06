Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde hedefinde olan Rade Krunic, kulübü Milan'ın bırakmaması nedeniyle İtalya'da kaldı. Boşnak orta saha her ne kadar sarı lacivertliler'in teklifini kabul etse de transferine izin çıkmadı. Çizme basını, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı. Calcionow.it'te, Milan'ın transfere izin vereceği belirtilerek "Rade Krunic'in geleceğinin F.Bahçe'de olacağını söyleyebiliriz.

Rade Krunic bir sonraki transfer piyasasında Milan'dan ayrılacak ve altı ay gecikmeli de olsa Fenerbahçe onu karşılamaya hazır olacak. Milan, orta saha oyuncusunun yazın çok konuşulan 10 milyon eurodan daha düşük bedelle ayrılmasına izin verecek" ifadeleri kullanıldı. Krunic bu sezon 14 maçta toplam 896 dakika süre aldı. Bir skor katkısı sağlayamadı. Fenerbahçe Yönetimi, sezon başında İsmail Kartal'ın da çok istediği futbolcuya imza attırarak orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor.