Çizme’de Türk korkusu

AVRUPA Şampiyonası finalleri A Grubu’nda İtalya’nın Türkiye ile eşleşmesi ülke basınında manşetlere taşındı. Basın, “Ölüm Grubu” olarak nitelenen Almanya, Fransa ve Portekiz’in yer aldığı F Grubu’na düşmedikleri için şükrederken; A Grubu’nda eşleştikleri Türkiye’yi manşetlerine taşıyıp “Fransa’ya yenilmeden finallere geldiler” yorumunu yaparak çekindiklerini dile getirdiler.

MERİH, CENGİZ VE HAKAN’A DİKKAT

La Gazzetta dello Sport, “Gençleşmiş Türkiye, eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşan ‘Türk Duvarı’ sayesinde sadece 3 gol yedi. Fransa’dan 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İtalya Serie A’da top koşturan Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Roma), Merih Demiral (Juventus) gibi yıldız oyunculara sahipler. İnter’de oynamış Emre Belözoğlu gibi bir veterana sahipler. Türkiye’ye dikkat edilmeli” diye yazdılar.

GÜNEŞ’LE SES GETİRİYORLAR

Coriere dello Sport, Türkiye’nin tehlikeli bir rakip olduğunu bildirerek, “Hocaları Şenol Güneş, ses getiren yeteneklere sahipler. Güneş, Türkiye’yi daha önce dünya üçüncülüğüne taşımıştı, işimiz zor” yorumunu yaptı. Eljif Elmas’ın menajeri George Gard, Türkiye’yi “Demirden bir defans ve sayısız yeteneğe sahip iyi bir takım ”diye övdü. A Milliler Euro 2020’nin açılış maçını 12 Haziran TSİ 22.00’de İtalya ile Roma’da yapacak.