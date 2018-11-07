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C.J. McCollum'un 40 sayısı Portland Trail Blazers'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, oyuncusu C.J. McCollum'un 40 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'ı 118-103 yendi.

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 118-103 kazandı.     

Trail Blazers'ın şutör gardı C.J. McCollum, 40 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık istatistikleriyle sahanın en etkili ismi oldu. Evan Turner 16 sayı, 11 ribaunt, Jusuf Nurkic de 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.     

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Khris Middleton'ın 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Brook Lopez'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Sonuçlar     

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-102     

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 119-100     

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 82-104     

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 118-103

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