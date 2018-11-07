C.J. McCollum'un 40 sayısı Portland Trail Blazers'a galibiyeti getirdi

NBA'e 4 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 118-103 kazandı.

Trail Blazers'ın şutör gardı C.J. McCollum, 40 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık istatistikleriyle sahanın en etkili ismi oldu. Evan Turner 16 sayı, 11 ribaunt, Jusuf Nurkic de 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Khris Middleton'ın 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Brook Lopez'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-102

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 119-100

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 82-104

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 118-103