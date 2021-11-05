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Spor

Claude Makelele, Sergen Yalçın'a ziyarette bulundu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makelele, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a ziyarette bulundu.

AA5 Kasım 2021 Cuma 19:09 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:09
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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında Makelele'yi ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Sergen Yalçın'ın ekibi de yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbol adamı, futbolculuk kariyerinde Fransa Milli Takımı'nın yanı sıra Real Madrid, Olimpik Marsilya, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi üst düzey takımlarda forma giydi.

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